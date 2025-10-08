Vermisste Patientin in München: Junge Frau wohlbehalten gefunden

Aufruhr in einem Krankenhaus nahe des Sendlinger Tors in München: Am Sonntagabend wurde dort eine 17-Jährige vermisst. Die junge Frau war gegen 23.30 Uhr nicht mehr in der Klinik in der Ludwigsvorstadt gesehen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde befürchtet, dass sie sich womöglich in einer hilflosen Lage befindet.

Patientin in Klinik vermisst: Polizei suchte im Bereich Sendlinger Tor

Wie die Polizei München berichtet, hatten Beamte sofort die Suche nach der Vermissten aufgenommen. Direkt vor Ort an der Klinik suchten Polizisten – sowie darüber hinaus auch an weiteren Orten, an denen sich die junge Frau üblicherweise aufhielt oder die sie im Zweifelsfall ansteuern würde.

Auch an die Medien gab die Polizei noch in der Nacht eine Vermisstenfahndung mit einer Beschreibung der Vermissten heraus. Wer hatte die junge Frau gesehen? Hinweise aus der Bevölkerung wurden dringend erbeten.

Vermisste 17-Jährige: Patientin wurde wohlbehalten gefunden

Am Montagvormittag gegen neun Uhr schließlich die gute Nachricht: Die 17-Jährige wurde wohlbehalten im Bereich der Klinik nahe des Sendlinger Tors gefunden. Damit hat sich die Vermisstenmeldung und die Fahndung der Polizei erledigt.

