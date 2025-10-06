Aus Krankenhaus nahe Sendlinger Tor: Polizei sucht nach 17-Jähriger in München

Aufruhr in einem Krankenhaus nahe des Sendlinger Tors in München: Seit Sonntagabend wird dort eine 17-Jährige vermisst. Die junge Frau war gegen 23.30 Uhr nicht mehr in der Klinik in der Ludwigsvorstadt gesehen worden und befindet sich nun womöglich in einer hilflosen Lage.

Polizei sucht nach 17-Jähriger nahe Sendlinger Tor

Wie die Polizei München berichtet, haben Beamte sofort die Suche nach der Vermissten aufgenommen. Direkt vor Ort an der Klinik suchten Polizisten nach der 17-Jährigen – sowie darüber hinaus auch an weiteren Orten, an denen sich die junge Frau üblicherweise aufhält oder die sie im Zweifelsfall ansteuern würde.

Doch die Suche nach der Vermissten blieb bislang erfolglos. Wer hat die 17-Jährige in München gesehen und kann Angaben machen? Die Polizei München fahndet weiter, bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und hat eine Beschreibung der jungen Frau herausgegeben.

Wer hat die 17-Jährige in München gesehen? Polizei bittet um Hinweise

Es handelt sich um eine schlanke Frau von 1,62 Meter Größe mit langen braunen Haaren. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie helle Kleidung und keine Jacke. Die Fahndung mit einem Bild der 17-Jährigen ist über den Link auf der Seite der Polizei Bayern abrufbar: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/091870/index.html

Immer wieder werden auch in der Region Schwaben Menschen vermisst. Im Landkreis Augsburg sucht die Polizei derzeit etwa nach einer 60-Jährigen, die mit Wanderrucksack unterwegs war.