Nummernschilder von 25 Autos ausgetauscht und gestohlen

Ein Mann soll in Coburg bei mehr als zwei Dutzend Autos Nummernschilder abmontiert, ausgetauscht und gestohlen haben.

Bereits in der Nacht zum Samstag habe der 51-Jährige bei zehn Wagen teilweise die Kennzeichen untereinander ausgetauscht oder gestohlen, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Nacht zum Dienstag sei er dann bei der gleichen Tat und mit mehreren Nummernschildern in der Hand von einem Zeugen beobachtet worden. Nach einer Fahndung wurde der Mann ohne die Schilder gefunden und von der Polizei festgenommen.

Gegen den Mann wird in 25 Fällen wegen des Verdachts des Kennzeichendiebstahls und der Urkundenfälschung ermittelt. Die Beamten suchen nach weiteren Zeugen und den verschwundenen Kennzeichen.

(dpa)