Polizist gibt zwei Warnschüsse während Festnahme ab

Bei der Festnahme eines gesuchten 28-Jährigen in Niederbayern hat ein Polizist zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben.

Eine Zivilstreife wollte den 28-Jährigen am Dienstag ausfindig machen, gegen ihn gab es mehrere Haftbefehle, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zum Inhalt der Haftbefehle machte die Polizei keine genaueren Angaben.

Als die Streife den Mann in Geisenhausen ausfindig machte, flüchtete dieser laut Polizei mit einem Auto. Dabei platzte ein Reifen, das Auto blieb liegen und der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Seine Flucht setzte er den Angaben zufolge zu Fuß fort. Dann habe der Beamte zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben. Die Polizei stellte zunächst Prüfungen zum Hintergrund der Schüsse an und nannte deshalb vorerst keine Details zu den Umständen.

Der 28-Jährige ließ sich schließlich widerstandslos festnehmen und wurde zuerst ins Krankenhaus und danach in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

(dpa)