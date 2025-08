Lärmaktion mit Betonmaschine wegen Streit

Ein Mann hat in Offingen (Landkreis Günzburg) mit einer mit Steinen gefüllten Betonmaschine für erheblichen Lärm gesorgt. Damit wollte er am frühen Samstagmorgen laut Polizei mutmaßlich seinem Ärger Luft machen und seinen Geschäftspartner in dessen Ruhe stören. Der 46-Jährige war zuvor mit dem Partner wegen erbrachter Leistungen bei einer Gebäudesanierung in einen zivilrechtlichen Streit geraten.

Die Maschine ließ er ab 6.15 Uhr laut einem Polizeisprecher nahe dem Haus des Geschädigten für rund eine dreiviertel Stunde laufen. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Ruhestörung.