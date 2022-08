Rund 900 neue Polizisten beginnen ihre Ausbildung

Rund 900 neue Polizisten starten am 1.

September ihre Ausbildung in Bayern. Zusammen mit den Neueinstellungen im März und April hätten damit dieses Jahr rund 1700 Menschen im Freistaat den Polizeidienst angetreten, erläuterte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch.

Die Ausbildung der Polizeimeisteranwärter findet demnach in den Bereitschaftspolizeiabteilungen in Eichstätt, Königsbrunn, Nürnberg und Sulzbach-Rosenberg mit der Außenstelle Nabburg und Würzburg statt. Die angehenden Kommissare absolvieren ihr Studium an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern in Fürstenfeldbruck und Sulzbach-Rosenberg.

