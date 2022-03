Schaden in Bürogebäude: Betrunkener zeigt sich selbst an

Ein Betrunkener hat in Bayreuth nach eigenen Angaben wohl einen größeren Schaden in einem Bürogebäude angerichtet und sich selbst angezeigt.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 36-Jährige gab demzufolge an, in das Haus eingebrochen zu sein. Was genau am Sonntagmorgen geschehen sein soll, konnte der Mann nicht beschreiben. Eine Polizeistreife machte den Ort ausfindig. Die Polizisten konnten den Angaben zufolge die Aussagen des 36-Jährigen, dass er vermutlich einen erheblichen Sachschaden angerichtet habe, bestätigen.

In der näheren Umgebung des Gebäudes wurden darüber hinaus mehrere Sachbeschädigungen wie ein eingeworfenes Fenster in einer Apotheke festgestellt. Ob der Mann auch für diese Taten verantwortlich sein könnte, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220314-99-519144/2 (dpa)