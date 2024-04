Polizei

Serie von Brandstiftungen an Waldhütten in Unterfranken

Innerhalb eines Jahres sind in den unterfränkischen Orten Obernburg am Main und Wörth am Main (beide Landkreis Miltenberg) 19-mal abgelegene Waldhütten und Holzstapel in Brand gesetzt worden.

Die Polizei geht von mehreren Tätern aus, wie sie am Freitag auf einer Pressekonferenz in Aschaffenburg bekannt gab. Demnach wurde vergangene Woche zwar bereits ein 43-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Der Mann habe ein Geständnis für einen Teil der Brände abgelegt. Für die restlichen Taten komme er aber nach derzeitigem Stand nicht als Täter infrage, heißt es von der Polizei. Es sei davon auszugehen, dass ein weiterer Brandstifter zugange sei. Ob es sich um einen Nachahmer, einen Komplizen oder einen unabhängigen Brandstifter handelt, sei bisher unklar. Die Polizei bittet daher nun die Bevölkerung um Mithilfe und sucht nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder zu an Holzlagerstätten oder Waldhütten bemerkten Gegenständen, die potenziell geeignet sind, Brände auszulösen. Für Hinweise, die zur Ergreifung eines weiteren Täters führen, hat das bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung ausgelobt. Personen wurden bei den bisherigen Bränden nicht verletzt. Zum Motiv des festgenommenen Mannes konnte die Polizei zunächst keine Angabe machen. Er sei kein Mitglied einer Feuerwehr, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Der Wunsch, Brände zu löschen, könne daher als Motiv ausgeschlossen werden. Pressemitteilung (dpa)

