Sie sind die ersten am Tatort: Was macht der Kriminaldauerdienst der Polizei?

So wie in dieser gestellten Szene geht es auch an echten Tatorten zu: Der Kriminaldauerdienst ist meist als erster vor Ort und sichert Spuren.

Plus Mit über 700 Leichen hat es der Kriminaldauerdienst der Polizei im Südwesten Schwabens jedes Jahr zu tun. Viele Fälle gehen den Ermittlern nahe. Wie sie damit umgehen.

Von Thomas Schwarz

Niemand bei der Polizei trifft auf so viele Leichen, wie die Beamtinnen und Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD): 720 Todesfälle sind es durchschnittlich pro Jahr allein im Südwesten Schwabens, die dort bearbeitet werden. Damit sieht jeder der insgesamt etwa 25 Mitarbeiter 50 bis 60 Tote jährlich. „Mit so etwas muss man umgehen können“, sagt Christian Batscheider. Der 47-Jährige ist Vize-Leiter des KDD in Memmingen, der zuständig ist für den gesamten Raum von Neu-Ulm bis Oberstdorf und Lindau bis Buchloe.

