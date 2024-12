Zwei Täter überfallen Drogeriemarkt in Ansbach und flüchten mit Bargeld

Zwei maskierte Männer haben in Ansbach einen Drogeriemarkt überfallen. Nach Angaben der Polizei drangen die Täter am Mittwochabend gegen 20 Uhr in die Filiale ein. Laut inFranken befindet sich die betroffene Drogerie in der Welserstraße ins Ansbach.

Die Männer bedrohten eine Mitarbeiterin mit einer Waffe und forderten Bargeld. Nachdem eine weitere Angestellte das Geld übergeben hatte, flohen die Männer in unbekannte Richtung.

Überfall in Ansbach: Polizei fahndet nach zwei Personen

Eine Mitarbeiterin erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Fahndung nach den Tätern läuft derzeit auf Hochtouren. Neben zahlreichen Streifen benachbarter Dienststellen sind an der Fahndung unter anderem mehrere Diensthundeführer sowie ein Hubschrauber der bayerischen Bereitschaftspolizei beteiligt, berichtet inFranken.

Beschreibung der Täter: Wer kann der Polizei Hinweise liefern?

Wer hat zwei Männer gesehen, auf die diese Beschreibung passt?

1,70 bis 1,75 Meter groß

schlank

dunkel gekleidet

maskiert

Die Polizei warnt, dass die Täter bewaffnet sind, und bittet bei einer Begegnung um sofortigen Notruf unter 110. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder Hinweise zu den Tätern oder ihrer Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Mittelfranken zu melden. Laut dem Medienbericht von inFranken sei zudem unter der Rufnummer 0911/2112 - 3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet. (mit dpa)