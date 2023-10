Tatverdächtiger nach Diebstählen in Unterfranken in U-Haft

Nach mehreren Diebstählen im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt sitzt ein 32 Jahre alter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll der Mann in Geldersheim seit Mitte September mehrmals Bargeld und andere Wertsachen aus Autos gestohlen haben. Wie hoch die Summe ist, die der Mann bei den Diebstählen erbeutet haben soll, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Der Mann soll zudem erfolglos versucht haben, durch offenstehende Türen in Häuser zu gelangen. Neben den polizeilichen Ermittlungen hätten auch Hinweise von Anwohnern dazu geführt, dass sich der Verdacht gegen den 32-Jährigen erhärtete. Der Mann sei am vergangenen Freitag festgenommen worden, am Samstag kam er in Untersuchungshaft.

(dpa)