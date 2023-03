Totes Ehepaar gefunden: Mann soll Frau getötet haben

Ein totes Ehepaar ist von der Polizei in Unterfranken gefunden worden.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Ehemann zunächst seiner Frau und anschließend sich selbst das Leben genommen hat, wie sie am Freitag mitteilten. Gefunden wurden die Eheleute am Donnerstag in Rauhenebrach (Landkreis Hassberge), nachdem eine Angehörige die Polizei verständigt hatte. Das 37 und 48 Jahre alte Paar hatte laut Polizei zwei Kinder, die nun bei Verwandten untergekommen sind.

