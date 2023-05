Unbekannte stürmen Bar und schlagen Betreiber mit Hammer

Der Betreiber einer Shisha-Bar im schwäbischen Dillingen ist von zwei bislang unbekannten Männern mit einem Hammer verletzt worden.

Die Täter stürmten nach Polizeiangaben in der Nacht zu Freitag in die Bar und sorgten für Chaos. Die Randalierer zerstörten Teile der Einrichtung und pöbelten Gäste an.

Der 28-jährige Inhaber der Bar versuchte, die Situation zu beruhigen und forderte die Störenfriede auf, das Lokal zu verlassen. Doch statt zu gehen, griffen die Männer den Barbesitzer an und schlugen mit einem Hammer auf ihn ein. Der Hammer lag aufgrund von Umbaumaßnahmen in der Bar.

Zwei Gäste griffen ein, woraufhin die Täter flüchteten. Der Barbetreiber erlitt leichte Verletzungen am Kopf.

(dpa)