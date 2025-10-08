Polizei veröffentlicht Foto von unbekanntem Toten in Starnberg: Wer kennt diesen Mann?

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat ein Foto des unbekannten Toten veröffentlicht, der vor wenigen Tagen an den Bahngleisen in Starnberg gefunden worden war. Es zeigt den Mann zu Lebzeiten – auf einem Bild einer Überwachungskamera vom Bahnhof in Starnberg.

Da der Tote noch immer nicht identifiziert werden konnte, bittet die Polizei um die Mithilfe aus der Bevölkerung und fragt: Wer kennt diesen Mann? Das Foto kann auf dieser Seite der bayerischen Polizei eingesehen werden.

Der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges in Starnberg hatte am 28. September eine leblose Person neben den Gleisen entdeckt. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am vergangenen Donnerstag mitteilte, fanden die verständigten Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst schließlich die Leiche eines Mannes vor, dessen Identität unbekannt ist.

Toter an den Bahngleisen Richtung Tutzing entdeckt

Die Leiche war von dem Lokführer demnach am Sonntag gegen 7.30 Uhr entdeckt worden. Er verständigte umgehend die Polizei und beschrieb den Unglücksort, der auf Höhe der Seepromenade in Fahrtrichtung Tutzing liegt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm vor Ort die Ermittlungen zu Todesumständen und zur Klärung der Identität auf.

Die Obduktion der Gerichtsmedizin ergab laut Polizei keine Hinweise auf ein Kampfgeschehen oder einen Suizid des Mannes. Deshalb gehen die Beamten nach jetzigen Erkenntnissen „mit hoher Wahrscheinlichkeit“, wie es in dem Bericht heißt, von einem Unfall aus, bei dem der Unbekannte ums Leben kam.

Leiche in Starnberg gefunden: So wird die Person beschrieben

Um den Mann identifizieren zu können, bat die Polizei bereits um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten gaben eine Personenbeschreibung heraus. Diese lautete folgendermaßen:

männlich

30 bis 40 Jahre alt

mitteleuropäisches, gepflegtes Aussehen

kurze, schwarze Haare

kein Bart (glattrasiert)

orangefarbene Jacke

rot-weiß-kariertes Hemd

blaue Jeans

hellgraue Turnschuhe

Basecap mit der Aufschrift „Paris 2024“

Wer kennt den Mann? Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird von der Polizei gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck oder jeder anderen Polizei-Dienststelle zu melden. Die Telefonnummer der Beamten in Fürstenfeldbruck lautet: 08141-612-0.