19-Jähriger nach Überfall mit Machete in U-Haft

Weil er mit vier anderen Männern eine Frau in Oberfranken in deren Wohnung mit einer Machete überfallen haben soll, sitzt ein 19-Jähriger in Untersuchungshaft.

Dem jungen Mann werde vorgeworfen, mit seinen Komplizen maskiert in die Wohnung der 50-Jährigen in Bamberg eingedrungen zu sein, um von ihr Bargeld zu erpressen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bei dem Überfall in der Nacht auf Montag hätten die fünf Verdächtigen Wertgegenstände und Elektroartikel in vierstelligem Wert erbeutet.

Den Angaben zufolge haben Polizisten den 19-Jährigen am Mittwoch festgenommen und in der Wohnung, in der er sich aufhielt, Beweismittel beschlagnahmt. Am Donnerstag habe ein Richter U-Haft angeordnet. Zu seinen mutmaßlichen Mittätern ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

(dpa)