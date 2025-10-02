Polizei nimmt Verdächtigen an Friedberger Schule fest

Im schwäbischen Friedberg hat die Polizei an einer Schule einen Verdächtigen festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin berichtet, wurden die Beamten wegen einer Körperverletzung alarmiert. Ob tatsächlich jemand im Bereich der Mittelschule verletzt wurde, war allerdings zunächst unklar. «Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte», teilte das Polizeipräsidium in Augsburg mit.

