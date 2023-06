Bauarbeiter soll Kollegen mit Messer verletzt haben

Bei einem Streit unter Bauarbeitern in München soll ein Mann zwei seiner Kollegen mit einem Messer verletzt haben.

Nach Polizeiangaben vom Montag wurde der 27 Jahre alte Tatverdächtige wegen eines versuchten Tötungsdelikts angezeigt.

In der Nacht auf Sonntag saß der Mann mit drei seiner Kollegen an einer Baustelle, auf der alle vier tätig sind. Die allesamt alkoholisierten Männer gerieten aus zunächst unbekannten Gründen in einen Streit. Plötzlich habe der Beschuldigte ein Messer aus einem Wohncontainer geholt und damit auf einen gleichaltrigen sowie einen 33 Jahre alten Kollegen eingestochen. Beide erlitten dadurch Verletzungen an den Armen, einer auch am Hals. Ein 40-Jähriger habe den Tatverdächtigen dann von den beiden Männern weggerissen und ihm das Messer abgenommen. Dabei handelte es sich nach Polizeiangaben um ein Cuttermesser.

Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht festgenommen und am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er ist nach Angaben der Polizei rumänischer Staatsbürger. Beide Verletzte wurden in Krankenhäusern behandelt, konnten diese aber inzwischen wieder verlassen.

(dpa)