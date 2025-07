Gewaltsamer Streit in Psychiatrie - Zwei Pfleger verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung im Bezirkskrankenhaus Bayreuth sind zwei Pfleger leicht verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Patient sei mit den Umständen seiner Therapie in der forensischen Abteilung unzufrieden gewesen und habe darüber mit dem Personal diskutiert, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Patienten im Alter von 19 und 26 Jahren hätten sich bei dem Streit am Montagabend auf die Seite ihres Mitinsassen gestellt.

Mitarbeitende des Krankenhauses verständigten schließlich die Polizei. Nach Angaben der Ermittler überzeugten Kräfte der polizeilichen Verhandlungsgruppe die drei Patienten in einem Gespräch, sich in die Obhut der Bereitschaftspolizei zu begeben. Die Einsatzkräfte brachten die drei Männer in besonders gesicherte Räume in der Klinik. Gegen sie laufen nun Ermittlungen wegen Gefangenenmeuterei und Körperverletzungsdelikten.

In forensischen Kliniken werden psychisch kranke oder suchtkranke Straftäter untergebracht.