Zwischenfall bei Bundeswehr-Übung: Polizist schießt in Erding Soldaten an

Unglücklicher Zwischenfall in Oberbayern: Es ist der erste Tag der Bundeswehr-Großübung „Marshal Power“ – und ein Soldat wird in Erding von Schüssen eines Polizisten getroffen. Es war eine Fehlinterpretation, die zur Schussabgabe geführt haben soll, teilt ein Sprecher des Operativen Führungskommandos der Bundeswehr mit. Der betroffene Soldat sei leicht verletzt, in einer Klinik behandelt worden und mittlerweile wieder entlassen. Doch wie konnte es soweit kommen?

Polizei-Alarm in Erding: Polizist schießt bei Großübung Marshal Power auf Soldat

Offenbar war es eine Mitteilung aus der Bevölkerung, die in Erding angesichts der Großübung der Bundeswehr die Polizei auf den Plan gerufen hat: Weil gegen 17 Uhr ein „Mann mit einer Waffe“ in Altenerding unterwegs gewesen sei, habe jemand aus der Bevölkerung die Polizei alarmiert, die daraufhin mit mehreren Einsatzkräften angerückt sei.

Doch bei dem Bewaffneten handelte es sich um einen Soldaten der Bundeswehr, der im Rahmen der Großübung „Marshal Power“ unterwegs war. Das war zunächst offenbar weder der Bevölkerung noch den Polizeikräften klar.

Polizei schießt auf Soldat bei Großübung in Erding – jetzt ermittelt die Kripo

Wie die Polizei Oberbayern mitteilt, stehe man in engem Austausch mit der Bundeswehr, damit die verantwortlichen Ermittlungsbehörden vor Ort den Vorfall schnellstmöglich aufklären können. Am Tatort übernahm die Kriminalpolizei Erding noch am Abend die weiteren Ermittlungen – in Zusammenarbeit mit Spezialisten vom Landeskriminalamt.

Die Großübung der Bundeswehr hat erst am Mittwoch begonnen und ist noch bis 29. Oktober geplant. Wie die Bundeswehr erklärt, bereiten sich 500 Feldjäger im Rahmen von „Marshal Power“ auf ihre Rolle in der Bündnisverteidigung vor. Es soll der Kampf hinter einer fiktiven Frontlinie im Verteidigungsfall geübt werden – gemeinsam mit 300 Kräften aus Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten. Dabei geht es darum, dass diese im Ernstfall für Sicherheit, Resilienz und Abschreckung sorgen.

Die Bundeswehr spricht von einer «Fehlinterpretation». Foto: Lars H., News5/dpa

Wie die Bundeswehr weiter mitteilt, soll dabei konkret der Kampf gegen Drohnen, Sabotage oder sogenannte „irreguläre Kräfte“ geübt werden. Damit sind bewaffnete Kämpfer gemeint, die nicht einer staatlichen Armee zuzurechnen sind. Angenommen wird dafür ein Szenario, in dem ein Nato-Mitgliedsstaat angegriffen wird und das Bündnis verteidigt werden muss.

Straßensperrungen und Militärkolonnen in Oberbayern bis Ende Oktober geplant

Das Besondere an der Großübung: Die 800 Mitwirkenden trainieren nicht etwa auf abgezäunten Truppenübungsplätzen, sondern in der Öffentlichkeit. Zwar war die Großübung bereits im Vorfeld kommuniziert und in der breiten Bevölkerung bekanntgemacht worden. Offensichtlich erreichte sie aber nicht jeden – wie der Zwischenfall in Erding zeigt.

Noch bis 29. Oktober sind in den Regionen Oberbayern, Niederbayern und bis in die Oberpfalz hinein immer wieder Straßen gesperrt. Auch kann es im Raum zwischen München, Ingolstadt, Neuburg an der Donau, Regensburg, Deggendorf und Landshut dazu kommen, dass größere Kolonnen an Militärfahrzeugen auf den Straßen unterwegs sind.

Die Feldjäger sollen unter anderem üben, wie sie an Tatorten arbeiten, den Verkehr im Ernstfall lenken, Waffenlager aufspüren oder illegalen Waffenhandel bekämpfen. Auch der Schutz kritischer Infrastruktur ist Teil der Übung. So wird etwa an dem stillgelegten Atomkraftwerk Isar 2 trainiert. Auch die Abwehr von gegnerischen und den Einsatz von eigenen Drohnen sollen die Soldaten üben. (mit dpa)