SEK-Einsatz: Mann bedroht Nachbar mit Waffe und verschanzt sich in Wohnung

In Nürnberg, im Stadtteil Langwasser, kam es am Freitag zu einem SEK-Einsatz. Am Morgen habe ein Mann mit einer Waffe seinen Nachbarn bedroht, berichtet inFranken.de. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert.

Polizeieinsatz in Nürnberg-Langwasser: Mann mit Schusswaffe hat sich verbarrikadiert

Der Vorfall ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg-Langwasser. Der Mann, der laut dem Nachrichtenportal gegen 8.30 Uhr seinen Nachbarn bedroht hat, hat sich daraufhin in seiner Wohnung verbarrikadiert.

Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber der Zeitung am Vormittag, dass sich der Mann inzwischen nicht mehr in der Nähe des Nachbarn befinde. Er war in seiner eigenen Wohnung allein. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und eine Verhandlungsgruppe der Polizei waren vor Ort. Am Freitagvormittag versuchten die Spezialkräfte Kontakt zu dem bewaffneten Mann aufzunehmen.

Einsatz in Nürnberg: Schusswaffe könnte auch unecht sein

Bei der Waffe, die der Mann mit sich führte, handelte es sich laut Polizei um eine Schusswaffe. Dabei könnte es sich jedoch auch lediglich um eine Schreckschusswaffe handeln, hieß es.

Da sich das Geschehen auf den Bereich in und vor der Wohnung des Mannes im Mehrfamilienhaus konzentrierte, bestand für unbeteiligte Personen keine Gefahr, betonte die mittelfränkische Polizei gegenüber inFranken. Am späteren Vormittag vermeldete die Polizei auf der Plattform X, der Einsatz sei beendet. Verletzt wurde demnach niemand.