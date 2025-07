Jubel über Einzug ins EM-Halbfinale – Schüsse am Marktplatz

Feucht-fröhliche Fußballfreude: Ein Mann hat in der Oberpfalz den Einzug ins EM-Finale der DFB-Frauen mit Salutschüssen aus dem Fenster gefeiert. Nach Anrufen über Schüsse in Tirschenreuth rückten laut Polizei zahlreiche Streifen in der Nacht auf Sonntag aus. Der Schütze war schnell ermittelt: Die Beamten fanden einen betrunkenen und johlenden 63-Jährigen wenig später am Marktplatz – samt Revolver und Partylaune.

Der Mann räumte laut Polizei ein, für die Schüsse verantwortlich zu sein. Er freute sich eigenen Angaben zufolge so sehr über den Sieg der deutschen Frauennationalmannschaft im EM-Viertelfinale, dass er mit seinem Schreckschussrevolver aus dem Fenster schoss. Wegen der Spannung des Spiels habe er auch etwas tief ins Glas geschaut: Ein Alkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Die Polizei stellte Waffe und Munition sicher und leitete ein Verfahren ein.