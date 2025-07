Mann behindert Verkehr und greift Polizisten an

Ein Mann hat an der Autobahn 93 im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Er habe am Nachmittag bei Schönwald zunächst versucht, auf gefährliche Weise Autofahrer anzuhalten, teilte die Polizei mit. Als Polizisten den Mann stellten, habe der Mann einen Beamten mit Fäusten geschlagen und leicht verletzt. Anschließend sei er über die Autobahn in einen Wald gerannt.

Nach dem Unbekannten wird nun gefahndet. Die Polizei warnt in der Region davor, Anhalter mitzunehmen und sucht unter anderem mit einem Hubschrauber nach dem Verdächtigen. Aufgrund des Einsatzes müssten Züge mit reduzierter Geschwindigkeit fahren und beide Autobahn-Fahrtrichtungen gesperrt werden.