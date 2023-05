Mann hantiert mit Waffe im Garten

Mit einer Waffe hat ein Mann in seinem Garten in Altenstadt (Landkreise Neustadt a.d.

Waldnaab) hantiert - eine besorgte Nachbarin alarmierte daraufhin am Samstagvormittag die Polizei. Die Beamten nahmen den Mann fest und erkannten, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er kam in eine Fachklinik. Die Einsatzkräfte durchsuchten später das Haus des Mannes und stellten weitere Waffen und andere Gegenstände sicher. Die Ermittlungen der Polizei dazu dauerten zunächst an.

(dpa)