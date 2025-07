Mann verletzt Ehefrau mit Messer schwer

Bei einem Streit hat ein 38-Jähriger seine getrennt lebende Ehefrau mit einem Messer schwer verletzt. Der Mann sitze inzwischen wegen des Verdachts auf versuchten Totschlag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Streit zwischen den beiden sei am Sonntagabend in einer Wohnung ausgebrochen. Anschließend habe der Mann die 35-Jährige mit einem Messer bedroht, weshalb sie mit einer Begleiterin aus der Wohnung fliehen wollte. Doch der Mann habe sie bei ihrem Fluchtversuch mit dem Messer angegriffen und dabei am Oberkörper schwer verletzt, so die Polizei.

Die Frau habe sich in ein Auto eines anderen Mannes retten können und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei nahm den Angreifer kurze Zeit später fest. Die genauen Hintergründe der Tat werden derzeit noch von der Kriminalpolizei Augsburg ermittelt.