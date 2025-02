Die Münchner Polizei sucht mit mehreren Hubschraubern nach einem mutmaßlichen Gewalttäter. Wie ein Sprecher sagte, kam es in dem Stadtbezirk Trudering-Riem zu einem «Körperverletzungsdelikt im häuslichen Bereich». Weitere Hintergründe zu dem Vorfall am Mittag nannte er zunächst nicht. Den Angaben nach waren auch Notarzt und Rettungsdienste am Tatort im Einsatz.

