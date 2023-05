Streit eskaliert: Spezialkräfte rücken in Nürnberg aus

Der Streit zwischen zwei Männern hat einen größeren Polizeieinsatz in Nürnberg ausgelöst.

Spezialeinsatzkräfte stürmten am Dienstag eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Suche nach einem Verdächtigen. Die Polizei sperrte die Straßen rund herum großräumig ab. Die Beamten nahmen eigenen Angaben nach schließlich einen 28-Jährigen fest. Er soll einen anderen Mann mit einem spitzen Gegenstand am Bein verletzt haben.

Sanitäter konnten das Opfer vor Ort behandeln, sagte ein Polizeisprecher. Passanten hatten ihm zufolge am Morgen die Polizei alarmiert. Zunächst hieß es, der Verdächtige habe sich in einer Wohnung verbarrikadiert. Spezialeinsatzkräfte brachen diese auf, konnten den Mann dort jedoch nicht finden. Zahlreiche Polizistinnen und Polizisten durchsuchten daraufhin den Mehrfamilienhauskomplex. Dort fanden sie den Verdächtigen gegen Mittag.

(dpa)