Vier Männer bei Streit in Unterhaching verletzt

Der Notruf klang noch schlimmer als es am Ende war, dennoch sind bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Oberbayern vier Männer verletzt worden.

Ein 41-Jähriger musste im Krankenhaus versorgt werden, die anderen wurden vom Rettungsdienst behandelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach zogen sich die Beteiligten bei dem Vorfall am Freitagnachmittag in Unterhaching im Landkreis München Schnittverletzungen zu.

Unbeteiligte Zeugen hatten die Polizei wegen einer vermeintlichen Messerstecherei alarmiert. Daraufhin hätten sich mehr als zehn Streifenwagen auf den Weg zu dem Einsatzort auf einem Parkplatz gemacht, sagte ein Sprecher der Polizei. Dort stellte sich heraus, dass es zwischen den Männern im Alter von 17, 23, 41 und 42 Jahren aus zunächt unklaren Gründen zum Streit gekommen war. Dabei zogen sich die vier Verletzungen durch ein scharfes Werkzeug zu. Dem Sprecher zufolge wurde auch ein Glasabzieher sichergestellt. Ob es sich dabei um das Tatwerkzeug handelt, werde nun ermittelt.

(dpa)