Geldautomat in Schwaben gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Schwaben gesprengt.

Die Fahndung nach den Tätern war den Angaben eines Polizeisprechers vom Freitag zufolge bislang nicht erfolgreich: "Es gibt noch keine Tatverdächtigen." Der Geldautomat war in der Nacht zum Freitag in einer Bankfiliale in Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) gesprengt worden. Die Höhe des Schadens am Gebäude sowie die Beutehöhe waren zunächst unbekannt. Verletzt wurde niemand.

(dpa)