Polizeikontrolle: Mutmaßliche Bandendiebe festgenommen

Polizeikontrolle

Bei der Kontrolle eines Autos in Murnau hat die Polizei einen Verdacht: Die vier Männer dürften Diebstähle begangen haben. Zwei Verdächtigen gelingt die Flucht.
Von dpa
    Die Polizei hat in Oberbayern zwei mutmaßliche Bandendiebe festgenommen. (Illustration)
    Die Polizei hat in Oberbayern zwei mutmaßliche Bandendiebe festgenommen. (Illustration) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Bei einer Fahrzeugkontrolle hat die Polizei zwei mutmaßliche Bandendiebe gefasst. Während der Kontrolle in Murnau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) am Donnerstagnachmittag habe sich der Verdacht ergeben, dass die Männer in dem Auto Bandendiebe sein könnten, berichteten die Beamten.

    Die zwei Verdächtigen seien vorläufig festgenommen worden. Die beiden anderen seien geflüchtet, teilte die Polizei mit. Deren Personalien seien inzwischen bekannt, die Fahndung nach ihnen laufe, hieß es. Auch mutmaßliches Diebesgut sei sichergestellt worden.

    Die Kripo ermittelt den Angaben nach gegen die vier Männer wegen des Verdachts bandenmäßig begangener Diebstahlsdelikte.

