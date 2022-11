Polizei findet Gold, Diamanten und Bargeld bei Kontrolle in Seeg

Polizisten finden bei einer Kontrolle in Seeg im Ostallgäu Gegenstände und Bargeld im Wert von 200.000 Euro in einem Auto. Woher das Geld kommt, ist unklar.

Gold, Diamanten und Bargeld in Höhe von 200.000 Euro fanden Beamte der Grenzpolizei Pfronten bei einer Kontrolle am Mittwoch. Am frühen Abend stoppten die Fahnder ein Paar, das mit dem Auto von Italien zurück nach Belgien reiste.

Bei der Befragung durch die Beamten verstrickten sich die 45-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Mann in Widersprüche. Die Beamten durchsuchten deshalb das Auto und fanden mehrere versteckte Geldbündel mit einem Gesamtwert von 93.000 Euro.

Bei Polizeikontrolle: Ein Kilo Gold in den Socken versteckt

Im Geldbeutel des Fahrers fanden sie außerdem zwei Druckverschlusstüten mit Diamanten - Gesamtwert laut einer mitgeführten Rechnung: 49.000 Euro. In ihren Socken hatten die beiden Reisenden dann noch etwa ein Kilo Gold im Wert von 54.000 Euro versteckt.

Da der Mann und die Frau keine plausible Erklärung geben konnten, woher sie die wertvollen Gegenstände hatten, stellten die Beamten diese sicher. Die Kriminalpolizei Memmingen übernahm nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche. In Oberbayern sorgt derzeit ein Fall von geklauten Goldmünzen für Schlagzeilen. (AZ)

