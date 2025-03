In einem Transporter ohne Kühlanlage hat ein 42-Jähriger rund 250 Kilogramm Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte transportiert. Zudem sei bei der Kontrolle am Donnerstag in Ingolstadt aufgefallen, dass die Lebensmittel teilweise abgelaufen waren, teilte die Polizei mit. Die Produkte wurden demnach vernichtet, da die Kühlkette unterbrochen war.

