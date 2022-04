Junge verschwindet auf Wanderung: Wohlauf wiedergefunden

Ein sieben Jahre alter Bub ist auf einer Wanderung der Eltern im Allgäu verschwunden.

Die Polizei rückte am Alpsee bei Schwangau aus, nachdem die Eltern am Donnerstag Alarm geschlagen hatten, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Der Junge war vorausgelaufen, so dass die Eltern ihn aus den Augen verloren hatten. Mehrere Polizisten suchten nach dem Kind und fanden es nach einer knappen Stunde am Ufer des Sees in der Nähe von Schloss Neuschwanstein. "Der Siebenjährige war wohlauf, hatte jedoch einen Schreck bekommen."

© dpa-infocom, dpa:220422-99-06900/2 (dpa)