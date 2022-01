Polizistenmord

Zwei Polizisten erschossen: Das sind die Parallelen zum Augsburger Polizistenmord

Polizeibeamte stehen an einer Absperrung an der Kreisstraße 22, rund einen Kilometer von dem Tatort entfernt, an dem zwei Polizeibeamte durch Schüsse getötet wurden.

Plus In der Pfalz werden zwei Polizisten erschossen, die Täter fliehen. Der Fall erinnert an den Augsburger Polizistenmord 2011. Doch es gibt auch gravierende Unterschiede.

Es geschah mitten in der Nacht in einer idyllischen Gegend bei einer normalen Kontrolle: Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte im Landkreis Kusel in der Westpfalz zwei junge Polizisten erschossen. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Polizeibeamte konnten nach Angaben aus Sicherheitskreisen noch einen Funkspruch an ihre Kollegen absetzen mit den Worten: "Die schießen." Doch als die Kolleginnen und Kollegen kurz darauf anrückten, war es zu spät: Die junge Polizistin war bereits tot, ihr Kollege starb kurz darauf. Der dramatische Fall erinnert stark an den Augsburger Polizistenmord aus dem Jahr 2011. Damals eröffneten zwei Täter im Siebentischwald das Feuer auf den Polizisten Mathias Vieth, 41, und seine jüngere Kollegin. Vieth starb im Kugelhagel.

