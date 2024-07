Taylor Swift - Konzertbesucher campieren vor Olympiastadion

Die ersten kamen vor Sonnenaufgang: Um beim Konzert in der ersten Reihe zu stehen, haben einige Taylor Swift Fans auch in München in den frühen Morgenstunden vor dem Olympiastadion ihr Lager aufgeschlagen. Mehrere Hundert Euro haben manche Fans nach eigenen Angaben für ihre Tickets bezahlt.

Die 28 Jahre alte Elisa aus Berlin war schon am Dienstag auf dem Konzert in Hamburg und hat noch Tickets für Wien, wie sie berichtet. Mit einer Rettungsdecke schützte sie sich gegen die morgendliche Kühle: Seit vier Uhr morgens campierte sie mit ihrem Mann und ihrer Mutter, um mit ihren VIP-Tickets in München in der ersten Reihe zu stehen. «Wir sind Nummer zehn, elf und zwölf, das heißt, es waren schon neun Leute vor uns da. Manche wohl seit 22.00 Uhr», sagt Elisa.

Realschullehrerin Annemarie hatte zunächst einen Wartelisten-Platz bei der Ticketvergabe. Als die Benachrichtigung kam, dass ein Platz verfügbar sei, habe sie sofort zugelangt - ohne genau zu schauen, was es für eine Karte ist, sagt die 38-Jährige. Auch sie machte sich früh auf den Weg - und war noch vor fünf Uhr vor dem Stadion. Dort tat sie sich mit drei Konzertbesucherinnen aus Düsseldorf, Stuttgart und Münster zusammen.

Sie haben noch eine lange Wartezeit vor sich: Ab vier Uhr nachmittags sollen die Besucher in das Stadion dürfen. Die zwei Konzerte in München sind die letzten der «Eras Tour» in Deutschland. Kommende Woche sind Auftritte in Warschau geplant.

