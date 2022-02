Als "Meister Eder" unvergessen: Gibt es noch solche Volksschauspieler?

Von Josef Karg - vor 52 Min.

Gustl Bayrhammer wäre am 12. Februar 100 Jahre alt geworden. Er konnte in Shakespeare-Stücken genauso überzeugen wie im "Komödienstadel" und als Pumuckls Meister Eder.

Die große, weite Welt brauchte er nicht. Denn die Bretter der Bühne waren es, die ihm die Welt bedeuteten. In und um München herum, da fühlte er sich am wohlsten. Der Schauspieler Adolf Gustav Rupprecht Maximilian Bayrhammer, von allen nur Gustl genannt, ist zeitlebens bodenständig und heimatverwurzelt geblieben, eng verbunden auch mit seinem Wohnort. "In Krailling bleibe ich, bis ich mit den Füßen zuerst aus meinem Haus hinausgetragen werde", sagte er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .