Porträt

vor 6 Min.

Bayerns Innenminister ist nun seit 5235 Tagen am Tatort

Plus Der CSU-Minister Joachim Herrmann ist länger im Amt als alle seine Vorgänger. Von ernsthaften Pannen blieb er verschont – bis auf die Sache mit dem Bagger.

Von Uli Bachmeier

Als Innenminister ist man in Bayern nicht automatisch eine Berühmtheit. Die resolute Dame, die neuerdings die Impfausweise am Eingang zur Landtagsgaststätte kontrolliert, weiß offenkundig nicht, wer der imposante Herr ist, der da in Begleitung von zwei Personenschützern vor ihr steht. Sie ist neu im Landtag und nimmt ihren Job ernst. „Impfausweis bitte.“ Joachim Herrmann, oberster Chef von rund 41.000 Polizisten in Bayern, zückt bereitwillig sein Handy und wird auch nicht ungeduldig, als das Lesegerät im fünften oder sechsten Anlauf immer noch nicht funktioniert. „Entschuldigung“, sagt die Frau. „Das ist schon in Ordnung“, sagt Herrmann.

