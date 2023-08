Michael Mittermeier: Ein Dorfener Comedian erobert die Welt

Einst witzelte er über furzende Eichhörnchen, später schrieb er einen Bestseller. Nun will der Comedy-Star etwas weitergeben – mit einem Comedy-Club in München.

Natürlich fing alles viel früher an als 1996 und dem großen Durchbruch. Glaubt man Michael Fritz Mittermeier, am 3. April 1966 im oberbayerischen Dorfen geboren, nämlich spätestens damit, dass ihn seine Eltern ruhigstellen wollten. Sie setzten ihn stundenlang vor die Mattscheibe. Der "kleine Michl" erhielt "eine Überdosis TV".

Tatsache ist, dass sein erstes Programm "Zapped! – ein TV-Junkie knallt durch" ein Ereignis war. In Deutschland war Stand-up-Comedy nach US-Vorbild damals noch immer neuartig, Mittermeier gelang es, sich einen Namen zu machen. Und auch wenn die Qualität seiner "Comedy" in den folgenden Jahren schwanken sollte, war er schnell nicht mehr wegzudenken aus der deutschen Unterhaltungsbranche.

Dass mehr in Michael Mittermeier steckte, dürfte einst kaum jemand gewusst haben

Was an ihm besonders war, lässt sich heute nicht mehr so leicht erklären. Das liegt auch daran, dass er Standards setzte. Wie er über die Bühne wetzt, welche Geräusche er von sich gibt – ungezählte Stand-up-Comedians und -comediennes haben es bewusst oder unbewusst übernommen. Mittermeier begann mit Naheliegendem, mit TV-Erlebnissen, die er einst als Teil des kollektiven Gedächtnisses voraussetzen konnte.

Wer etwa erinnerte sich nicht an Filmhund Lassie? Er witzelte: "Plötzlich: Lassie stellt die Ohren auf, so dupp, dupp. Lassie hört über die Distanz von 20 Meilen ein Eichhörnchen furzen." Das war leicht, erfrischend frech – und spitzbübisch vorgetragen. Dass mehr in dem Typen mit der verkehrt herum aufgesetzten Basecap steckte, dürfte dabei kaum jemand gewusst haben: Mittermeier studierte in München Amerikanistik, Thema seiner Magisterarbeit war 1994 "Amerikanische Stand Up Comedy". Eines seiner Vorbilder: US-Komiker Jerry Lewis.

"Achtung Baby!", eine Hommage an Tochter Lilly, wurde 2010 zum Mega-Bestseller

Er blieb beim Naheliegenden: mit einem Buch über seine Abenteuer als frischgebackener Vater. "Achtung Baby!", eine Hommage an die 2008 geborene Tochter Lilly, wurde 2010 zum Bestseller und verkaufte sich mehrere Hunderttausend Mal. Michl, seit 1998 mit der als Somersault bekannten Musikerin Gudrun Allwang verheiratet, im Glück.

Seine Karriere sollte ihn dann auch nach England, Südafrika und in die USA führen, mit einem Programm in englischer Sprache. Sein aktuelles Projekt ist nicht minder ambitioniert. Im Oktober will er mit dem "Lucky Punch Comedy Club" seinen eigenen Comedy-Club in München eröffnen. Er wolle etwas weitergeben, sagt er.