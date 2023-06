Monika Gruber: Die "Heldin von Erding" oder "Pegida-Moni"?

Plus Monika Gruber, Bayerns wohl bekannteste Kabarettistin, mischt sich zunehmend in die Politik ein. Zuletzt rief sie zum Protest gegen die "Heizungsideologie" auf. Kabarettisten-Kollegen kritisieren sie nun scharf.

Noch bevor die Show der "Gruberin" beginnt, gibt es für die Fans etwas zu lachen. Ein Tisch mit Fan-Artikeln steht im Foyer der Augsburger Schwabenhalle. Darauf liegt Monika Grubers "Bussi Bussi Rosé", neun Euro die Flasche, neben einem "Gehts doch scheißen!"-Kissen, und gleich bei einer Fußmatte mit dem Text: "Wer gendert braucht gar ned erst klingeln!" Die Blicke der Fans bleiben an der Matte hängen.

Ein Pärchen stöbert durchs Angebot, bis sie den Türvorleger entdeckt, lächelt, und ihn in die Taille knufft – ha, schau, die Gruberin! Es ist der politischste Fanartikel der Kabarettistin, die zuletzt auf einer Demo gegen die Bundespolitik reichlich Wind machte, und der viele vorwerfen, rechte, populistische Phrasen zu dreschen. Was treibt Monika Gruber um? Ein T-Shirt aus ihrer Kollektion verkündet jedenfalls den Notstand: "Die Lage ist besäufniserregend."