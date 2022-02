Porträt

vor 18 Min.

Plötzlich Prinz: Frédéric von Anhalt adoptiert Allgäuer Kevin Feucht

Plus Über Nacht wurde der Allgäuer Kevin Feucht adelig. Frédéric Prinz von Anhalt machte den Fußballer zum möglichen Erben seines Vermögens. Wie es dazu kam.

Von Mona Boos

Eine Geschichte wie seine gibt es eigentlich nur im Märchen: Ein begeisterter Fußballer, der Profi werden will, wird plötzlich zum Prinzen. Von der schwäbischen Heimat geht es in eine Villa nach Los Angeles. Was sich erfunden anhört, ist für Kevin Feucht aus Sonthofen im Allgäu Realität geworden. Der 27-Jährige wurde von Frédéric Prinz von Anhalt, dem Mann der 2016 verstorbenen Schauspielerin Zsa Zsa Gabor, adoptiert und nennt sich nun Kevin Prinz von Anhalt. Damit ist er nicht nur adelig, sondern auch möglicher Erbe eines Millionenvermögens – wenn auch wohl nicht der einzige.

