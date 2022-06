Schwester Bernadette kämpft gegen den finanziellen Missbrauch Hilfsbedürftiger

Plus Eine Vorsorgevollmacht soll den Willen kranker Menschen schützen. Schwester Bernadette aus München hat andere Erfahrungen gemacht: Die Dokumente werden von Erbschleichern oft ausgenutzt.

Auch dieser Missbrauch findet meist hinter verschlossenen Türen statt. Opfer sind vor allem ältere Menschen, sagt Schwester Bernadette Brommer. Menschen, die krank sind und auf Hilfe anderer angewiesen. Treffen könne dieses Schicksal, vor dem die Ordensfrau so eindringlich warnt, aber jeden: Denn vor einem Unfall, einer schweren psychischen oder geistigen Beeinträchtigung ist niemand gefeit. Viele sorgen für diesen Ernstfall vor, indem sie eine Vorsorgevollmacht haben und darin festlegen, wer sie betreuen soll, wenn dies nötig wird. Doch diese Vollmachten würden, wie Schwester Bernadette seit Jahren erlebt, sehr oft ausgenutzt werden. Das heißt: Menschen, die nur an das Geld der Hilfsbedürftigen wollen, bringen diese bewusst dazu, eine Vollmacht zu ihren Gunsten zu unterzeichnen.