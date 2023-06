Stenograf Stefan Schubert ist Meister einer fast vergessenen Zunft

Plus Den Lebensweg von Stefan Schubert kann man wahrlich nicht als "gewöhnlich" bezeichnen. Er ist Wirtschaftsprofessor – und vierfacher deutscher Meister einer aussterbenden Kunst. Er stenografiert.

Das Hobby zum Beruf machen, wer hat davon nicht schon einmal geträumt? Stefan Schubert aus München kann von sich behaupten, genau das erreicht und sich obendrein zu einem Meister in seiner Disziplin hochgearbeitet zu haben. Schubert ist aber weder ein besonders guter Fußballer, noch spielt er ein Instrument in einem Weltklasse-Orchester. Er ist ein Mann der ungewöhnlichen Wege, und das nicht nur wegen seiner Paradedisziplin, einer fast vergessenen Zunft: Stefan Schubert stenografiert.

Schon bei der freundlichen und lockeren Grußfloskel "Griaß Eana" hört man den Münchner Dialekt in Schuberts Artikulation heraus, die geprägt ist von kaum bis keinen Wiederholungen oder Einschüben, er spricht deutlich, schnell, wie aus einem Guss. "Vielleicht hat da das Stenografieren seine Spuren hinterlassen", sagt der 57-Jährige und lächelt, er selbst würde sich jedenfalls nicht stenografieren wollen, sagt er.