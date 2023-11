Wolfgang Fackler: Die Stimme der Beamten wird zum Ohr der Regierung

Der Donauwörther Wolfgang Fackler (CSU) ist der neue bayerische Bürgerbeauftragte. Wer ist der Mann und was hat er vor?

Wolfgang Facklers Name war in den vergangenen Woche öfter gefallen, wenn es um Kandidaten für das neue bayerische Kabinett ging. Am Ende wurde der CSU-Landtagsabgeordnete aus Donauwörth weder Minister noch Staatssekretär. Er ist jetzt Bürgerbeauftragter der Staatsregierung. „Damit habe ich jetzt nicht unmittelbar gerechnet“, sagt der 48-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion und stellt klar, wie er den Job sieht: „Das ist schon eine Chance.“

Wer ist Wolfgang Fackler?

Insgesamt acht Beauftragte der Staatsregierung leistet sich Bayern: für Bürger, Bürokratieabbau, Integration, Antisemitismus, Ehrenamt, Belange von Menschen mit Behinderung, Patienten und Pflege sowie Aussiedler und Vertriebene. Die Opposition hat die unter Ministerpräsident Söder geschaffenen „Staatssekretäre light“ schon oft als teuer und in vielen Fällen überflüssig kritisiert. Für die ehrenamtliche Tätigkeit gibt es laut Gesetz eine Aufwandsentschädigung von 2000 Euro sowie ein Büro samt Mitarbeiter. Beim neuen Bürgerbeauftragten Fackler sind es acht.

Darüber beschweren sich Bayerns Bürger

Sein Büro ist in der Nähe der Staatskanzlei und für Fackler ist die räumliche Nähe zur bayerischen Regierungszentrale ein Vorteil. Denn als Bürgerbeauftragter sei er mehr als ein Kummerkasten für Bürger. Er sei auch ein Seismograf für Dinge, die im Argen liegen und das Eingreifen der Politik verlangen könnten. „Wenn sich von 100 E-Mails 30 um das gleiche Thema drehen, dann muss ich sagen, da ist was.“ Aktuelle Beschwerden beschäftigten sich zum Beispiel mit dem 29-Euro-Ticket, das Schüler nicht bekommen und dem Heizungsgesetz. Eine andere Baustelle: Warum dauert es so lange, bis eine Fotovoltaik-Anlage ans Netz geht?

Fast 7000 Beschwerden beim Bürgerbeauftragten

Mit knapp 7000 Fällen haben sich die Bürgerbeauftragten (vor Fackler waren es Klaus Holetschek und Michael Hofmann) bislang befasst. Weil die Einrichtung bekannter wird, erhöhen sich die jährlichen Fallzahlen – vom Hobbysportler Fackler, der in der Coronazeit mit Triathlon begonnen hat, sind also Kondition und Stehvermögen gefragt. Fackler, verheiratet, zwei Kinder, ist seit 2018 Mitglied des Landtags. Als Finanzbeamter und Rechtsanwalt war er zuletzt Vorsitzender des Ausschusses für den Öffentlichen Dienst und damit „die Stimme der Beamten im Landtag“, wie er selbst sagt. Jetzt soll er das Ohr der Regierung für die Bürger werden. Dass er sich dabei einiges wird anhören müssen, darauf ist er gefasst. „Beim Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Staat ist der Lack ab.“

Lesen Sie dazu auch