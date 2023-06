So teuer sind Legoland und Skyline Park im Vergleich zu anderen Freizeitparks

Freizeitparks sind bei Familien beliebt. Aber wie teuer kommt ein Besuch? Der ADAC vergleicht Preise von 25 Parks – das Legoland ist ganz oben dabei. Doch es gibt Alternativen.

Achterbahnen, Fantasiewelten und jede Menge Shows: Wer Freude an Freizeitparks hat, ist in Schwaben richtig. Gleich zwei der beliebtesten deutschen Parks finden sich in der Region rund um Augsburg. Gut zwei Millionen Menschen kommen jährlich ins Legoland nach Günzburg, fast eine halbe Million besucht den Skyline Park bei Bad Wörishofen. Gerade Familien kommen dabei auf ihre Kosten – und zwar im wahrsten Sinne: Denn wie ein aktueller Preisvergleich des ADAC zeigt, sind die beiden Freizeitparks auch bei den Eintrittspreisen oben mit dabei.

In der Auswertung werden für die 25 beliebtesten Vergnügungsparks in Deutschland die Kosten für Familien verglichen. Als Berechnungsgrundlage dient immer eine Musterfamilie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von sechs und acht Jahren. Insgesamt drei der vom ADAC untersuchten Parks liegen in Bayern: Das Legoland ist mit 196 Euro Eintritt für die Familie am teuersten, gefolgt vom Skyline Park mit 132 Euro und dem Playmobil Fun Park bei Nürnberg mit 71,60 Euro.

Freizeitparks in Deutschland: Das Legoland in Günzburg ist mit am teuersten

Nicht nur im bayerischen Vergleich ist ein Besuch im Legoland kostspielig. Auch bundesweit kommt es im Preisvergleich auf den zweiten Platz. Nur der Europa-Park Rust bei Freiburg ist mit 213 Euro für die vierköpfige Familie noch teurer. Dafür sei er aber auch der größte Freizeitpark in Deutschland und biete für alle Altersstufen etwas, sagt ADAC-Experte Alexander Kreipl: "So erklärt sich, dass jährlich fast sechs Millionen Besucher in den Park kommen – und auch der hohe Eintrittspreis."

Aber bedeuten hohe Kosten automatisch, dass das Angebot an Fahrgeschäften und Attraktionen größer ist? Diese Rechnung gehe häufig auf, so Kreipl, doch manchmal auch nur bedingt: "Man muss als Familie ganz genau prüfen: Was ist für unsere Bedürfnisse der passende Park?" Dabei komme es darauf an, in welchem Alter die Kinder sind, welche Interessen vorherrschen und ob ein Tagesausflug oder ein ganzer Wochenend-Trip geplant sei. Für kleinere Kinder unter 10 Jahren biete sich eher der Playmobil Funpark an, sagt Kreipl – ältere hätten im Skyline Park mehr Spaß. Dabei schlägt in vielen Freizeitparks finanziell nicht nur der Eintritt zu Buche: In 15 von 25 Parks kostet das Parken bis zu zehn Euro pro Tag extra.

Um zu sparen rät der ADAC-Experte Familien dazu, den Besuch möglichst im Voraus zu planen. Beim frühzeitigen Kauf von Online-Tickets gebe es häufig Rabatte. Zudem variieren die Preise stark mit der Wahl des Besuchstages. Elf von den insgesamt 25 untersuchten Freizeitparks haben ein variables Preismodell, darunter auch das Legoland. Gerade an Wochenenden, in den Ferien oder an besucherstarken Tagen seien die Preise oftmals höher.

Bayerische Familien könnten demnach besonders profitieren, wenn sie Feiertage und Ferienzeiten nutzen, zu denen kaum andere Bundesländer Ferien haben – etwa die letzten zwei Sommerferien-Wochen im September. Wenn weniger Andrang sei, könne man den Besuch im Park auch besser genießen, so Kreipl. Und noch zwei Spar-Tipps hat der ADAC-Experte für Familien: "Geburtstagskinder bekommen teilweise freien Eintritt, wenn sie in der Woche ihres Wiegenfestes kommen. Und einige Parks bieten Selbstversorger-Möglichkeiten wie Grill- oder Picknickplätze an, sodass Familien die Kosten verringern können."

Auch der Skyline Park bei Bad Wörishofen zählt laut ADAC zu den 25 beliebtesten Freizeitparks in Deutschland. Mit Rabatt-Aktionen wollen die Betreiber auf Familien zugehen. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

So wird es auch im Skyline Park gehandhabt, sagt Sprecherin Tammi Gölz auf Anfrage. Sie betont, dass die Preise der Gastronomie kaum gestiegen seien und die Eintrittspreise bis 2024 stabil bleiben werden. Auch verzichte man weiterhin auf Parkgebühren. Um Familien entgegenzukommen, werde es ab Ende September an drei Freitagen Rabatt-Aktionen geben, so Gölz: "Hier wird der Eintrittspreis deutlich billiger sein. Und auch zum Saisonstart 2024 wollen wir solche Familientage anbieten." Details werde man demnächst auf der Website des Parks finden.

Freizeitparks in Bayern: Diese Angebote sind etwas kleiner und günstiger

Unabhängig von der ADAC-Auswertung gibt es im Freistaat aber auch Alternativen zu den beliebten und großen Vergnügungsparks. Unsere Karte zeigt neben den drei großen auch zehn Freizeiteinrichtungen, die etwas kleiner und unbekannter sind – und oftmals eine bestimmte Sparte oder ein eigenes Thema haben.

Mit Blick auf die Preise zeigt sich: In fünf bayerischen Parks kann eine vierköpfige Familie für weniger als 100 Euro am Tag Spaß haben. An vier Orten werden zusätzlich zum Eintritt noch Parkgebühren fällig, aber nie mehr als 6 Euro am Tag.