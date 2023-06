Preise in Freizeitparks

vor 16 Min.

So teuer sind Legoland und Skyline Park im Vergleich zu anderen Freizeitparks

Plus Freizeitparks sind bei Familien beliebt. Aber wie teuer kommt ein Besuch? Der ADAC vergleicht Preise von 25 Parks – das Legoland ist ganz oben dabei. Doch es gibt Alternativen.

Von Anika Zidar Artikel anhören Shape

Achterbahnen, Fantasiewelten und jede Menge Shows: Wer Freude an Freizeitparks hat, ist in Schwaben richtig. Gleich zwei der beliebtesten deutschen Parks finden sich in der Region rund um Augsburg. Gut zwei Millionen Menschen kommen jährlich ins Legoland nach Günzburg, fast eine halbe Million besucht den Skyline Park bei Bad Wörishofen. Gerade Familien kommen dabei auf ihre Kosten – und zwar im wahrsten Sinne: Denn wie ein aktueller Preisvergleich des ADAC zeigt, sind die beiden Freizeitparks auch bei den Eintrittspreisen oben mit dabei.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In der Auswertung werden für die 25 beliebtesten Vergnügungsparks in Deutschland die Kosten für Familien verglichen. Als Berechnungsgrundlage dient immer eine Musterfamilie mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von sechs und acht Jahren. Insgesamt drei der vom ADAC untersuchten Parks liegen in Bayern: Das Legoland ist mit 196 Euro Eintritt für die Familie am teuersten, gefolgt vom Skyline Park mit 132 Euro und dem Playmobil Fun Park bei Nürnberg mit 71,60 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen