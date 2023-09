Reallöhne sanken etwas langsamer als zunächst gedacht

Die Reallöhne in Bayern sind im ersten Quartal etwas langsamer gesunken, als zunächst errechnet.

Das Landesamt für Statistik hat den Wert für den Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von zunächst 2,1 Prozent auf 1,9 Prozent korrigiert, wie es am Mittwoch mitteilte. Hintergrund ist, dass auf Basis neuer Berechnungen die Nominallöhne mit 6,1 Prozent etwas stärker gestiegen sind, als zunächst angegeben. Das Plus wurde zwar immer noch von der Inflation aufgezehrt, das resultierende Minus unter dem Strich fiel aber nicht mehr so hoch aus.

(dpa)