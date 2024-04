Bayern-Kandidat Emery verlängert als Trainer bei Aston Villa

Dank einer starken Premier-League-Saison mit Aston Villa weckt Trainer Unai Emery das Interesse internationaler Topclubs. Doch der Spanier verlängert in England.

Der spanische Fußballtrainer Unai Emery hat seinen Vertrag beim Premier-League-Club Aston Villa bis zum Jahr 2027 verlängert. Der 52-Jährige, der mit Villa gute Chancen auf einen Champions-League-Platz hat, hatte zuletzt das Interesse mehrere Topclubs geweckt und galt auch beim FC Bayern als möglicher Kandidat auf den im Sommer vakanten Trainerposten. Das dürfte sich damit erledigt haben.

Emery hatte den Verein aus Birmingham im November 2022 auf Tabellenplatz 17 übernommen und anschließend auf Platz 7 und damit in die Conference League geführt. In der laufenden Saison machte er aus Villa einen Anwärter auf die Champions-League-Qualifikation. In der Premier League spielte seine Mannschaft vorübergehend sogar um die Tabellenführung. Aktuell belegt Villa den vierten Platz und hat sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellenfünften Tottenham Hotspur, der allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat.

Vor seiner Zeit bei Aston Villa hatte Emery unter anderem den FC Sevilla trainiert, mit dem er dreimal nacheinander die Europa League gewann. Mit Paris Saint-Germain wurde er französischer Meister und Pokalsieger. Nicht so erfolgreich verlief seine Zeit beim FC Arsenal, wo er von Mai 2018 bis November 2019 im Amt war und nach einer Heimniederlage gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt beurlaubt wurde. Mit Villarreal gewann er 2021 erneut die Europa League, bevor er nach England zurückkehrte.

(dpa)