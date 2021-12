Neue Corona-Regeln: Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Söder im Live-Stream

Nach den Beschlüssen von Bund und Ländern wird Markus Söder heute bei einer Pressekonferenz erklären, wie die Corona-Regeln in Bayern verschärft werden. Hier finden Sie den Live-Stream.

Angesichts der hohen Inzidenzzahlen in Deutschland haben Bund und Länder am Donnerstag strengere Corona-Maßnahmen beschlossen. Am Freitag berät das Kabinett in Bayern darüber, wie die Verschärfungen im Freistaat konkret umgesetzt werden sollen.

Anschließend werden Ministerpräsident Markus Söder, Kultusminister Michael Piazolo und Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor die Kameras treten. Hier erfahren Sie, was wohl angekündigt wird und wie Sie die Pressekonferenz heute im Live-Stream sehen.

Wie werden die Corona-Regeln in Bayern verschärft?

Bund und Länder hatten sich zwar nicht gemeinsam auf Geisterspiele im Fußball geeinigt, Bayern will das für die Bundesliga aber trotzdem einführen. Das soll schon ab dem Wochenende gelten - erst einmal bis zum Ende des Jahres.

Ansonsten will Bayern die Beschlüsse des Corona-Gipfels vom Donnerstag umsetzen. Das bedeutet unter anderem, dass auch im Einzelhandel unabhängig von der Inzidenz 2G gilt. Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann also nicht shoppen. Das Einkaufen in Läden des täglichen Bedarfs wie Lebensmittelgeschäften, Drogerien oder Apotheken bleibt aber für alle möglich.

Verschärft werden auch die Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte in Bayern: Sobald jemand beteiligt ist, der nicht geimpft oder genesen ist, darf sich ein Haushalt maximal mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen.

Lesen Sie dazu auch

Video: AFP

Bund und Länder hatten sich auch auf ein Böllerverbot für Silvester geeinigt. Wie im vergangenen Jahr darf in Deutschland kein Feuerwerk verkauft werden. Kommunen können das Böllern an öffentlichen Plätzen verbieten und Versammlungsverbote aussprechen.

Pressekonferenz mit Söder heute im Live-Stream sehen

Die Pressekonferenz mit Söder, Piazolo und Holetschek beginnt um 12 Uhr in München. Die Übertragung der Söder-PK gibt es heute unter anderem auf der Seite www.bayern.de.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.