Ludwig Prinz von Bayern läuft den „Löwenmarsch“ zum ersten Mal mit seinem kleinen Sohn

Herr von Bayern, Ihr einjähriger Sohn ist heuer zum ersten Mal beim Löwenmarsch angemeldet. Ist er damit der jüngste Teilnehmer, den es bisher gab?

LUDWIG VON BAYERN: Nein, tatsächlich nicht. Vor ein oder zwei Jahren ist mir eine Frau aufgefallen, die in einem ganz ähnlichen Tempo wie ich unterwegs war. An jeder Station hat sie ihren klitzekleinen Säugling gestillt. Den hatte ihr Mann im Auto von Etappe zu Etappe gefahren. Das Baby konnte zwar noch nicht selber mitlaufen, war aber bei der gesamten Strecke mit dabei. Sogar nachts! Kinder und Löwenmarsch schließen sich also nicht ganz aus – auch wenn man voll ausgewachsen sein sollte, um die ganze Strecke zu bewältigen. Minderjährige dürfen aus Sicherheitsgründen nur einen Teil mitlaufen.

Kann denn der kleine Prinz Rupprecht schon laufen?

VON BAYERN: Ja, das kann er schon, allerdings nicht über 100 Kilometer. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Ich habe ihn jetzt mal für sechs Kilometer angemeldet. Und je nachdem, wie er am Wochenende drauf ist, nehme ich ihn entweder in der Kraxe oder im Kinderwagen mit.

Ludwig Prinz von Bayern und seine Frau Sophie-Alexandra Prinzessin von Bayern im Mai 2023 nach ihrer kirchlichen Hochzeit auf dem Odeonsplatz. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Ist das sozusagen sein erster offizieller Termin als Wittelsbacher?

VON BAYERN: Nicht ganz, er hatte schon ein paar mehr oder weniger offizielle Termine. Wie sagt man? Früh übt sich.

Nicht nur Ihr Sohn, sondern auch Ihre Frau, Ihr Bruder, Ihre Schwägerin, Ihre Cousins und Cousinen laufen in diesem Jahr mit – wie schaffen Sie es, die ganze Familie zu motivieren?

VON BAYERN: Da muss ich eigentlich gar nicht viel machen, die melden sich schon von selbst. Die meisten haben einen Bezug zu den Projekten in Kenia, denen die Spenden zugutekommen. Mein Bruder Karl hat mich in Afrika schon besucht und auch mein Cousin Marcello war mehrmals vor Ort. Nicht alle laufen die ganze Strecke. Mich freut besonders, dass sich heuer meine Cousine Odilia für die 100 Kilometer angemeldet hat. Sie ist das erste Mädchen aus unserer Familie, die bis zum Ende mitlaufen will. Ich glaube an sie und drücke ihr die Daumen!

Der Löwenmarsch startet an diesem Samstag um 14 Uhr in Kaltenberg. Die einen aus Ihrer Familie nehmen am Lauf teil, die anderen helfen an den Stationen mit…

VON BAYERN: Ja, es sind viele Familienmitglieder involviert und es macht allen Spaß. Die, die nicht mitmachen können, müssen halt spenden (lacht). Bei der Wahl zwischen 100 Kilometer laufen oder spenden wählen viele die zweite Option.

Auf Instagram werden die laufenden Wittelsbacher als „The Walking Wittelsbach“ vorgestellt. Das hört sich ein wenig nach der Zombie-Serie „The Walking Dead“ an. Wie kam der Titel zustande?

VON BAYERN: Das hat sich irgendwie so ergeben und es ist nur bedingt an „The Walking Dead“ angelehnt (lacht). Es kann aber sein, dass ich am Ende vom Marsch ein bisschen danach aussehe.

Sie haben die 100 Kilometer innerhalb von 24 Stunden schon fünfmal hinter sich gebracht, haben aber für dieses Jahr die Befürchtung geäußert, dass Sie es nicht schaffen könnten, weil Sie nicht zum Trainieren gekommen sind.

VON BAYERN: Ja, leider gar nicht. Ich habe mich nur mental darauf vorbereitet, im schlimmsten Fall aufgeben zu dürfen. Vielleicht trägt mich das Wetter auch durch, die Vorhersagen sind gar nicht mal so schlecht. Wir werden sehen. Gott sei Dank habe ich einen ziemlich großen Dickschädel und gebe erst auf, wenn wirklich nichts mehr geht.

Zur Person Ludwig Prinz von Bayern ist ein Ururenkel von König Ludwig III. und der Initiator des Löwenmarsches, bei dem Spenden für Projekte in Kenia gesammelt werden. Rupprecht, der Sohn Ludwigs und seiner Ehefrau Sophie-Alexandra, kam im August 2024 zur Welt.