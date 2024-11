Evangelische Kirche findet neue Bayreuther Regionalbischöfin

Die evangelische Landeskirche in Bayern hat eine neue Regionalbischöfin für den Kirchenkreis Bayreuth gefunden. Die Schwabacher Dekanin Berthild Sachs (58) tritt das Amt am 1. März 2025 an, wie eine Sprecherin mitteilte. Sie wird Nachfolgerin von Dorothea Greiner, die zum 31. Oktober in den Ruhestand gegangen war.

Um den Spitzenposten hatte es im vergangenen Juni Wirbel gegeben: Eigentlich hatte der Nürnberger Dekan Jonas Schiller neuer Regionalbischof werden sollen, er trat das Amt jedoch nicht an - aus persönlichen Gründen, wie es hieß.

Dennoch entbrannte eine Debatte um Frauen in Spitzenpositionen bei der Landeskirche. Die Landshuter Dekanin Nina Lubomierski etwa forderte eine Frauenquote. Viele Jahre lang seien keine Frauen zum Zug gekommen, beklagte sie. Daraufhin zeigte sich Landesbischof Christian Kopp offen für eine Frauenquote.

Zum Kirchenkreis Bayreuth mit knapp 390.000 Gläubigen gehört zwar auch die katholische Bischofsstadt Bamberg, aber auch stark evangelisch geprägte Regionen Oberfrankens, wie etwa Coburg und Hof.