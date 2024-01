Bauern blockieren Auffahrten zwischen Bayreuth und Bamberg

In Oberfranken haben Landwirte am Montagmorgen mehrere Autobahnauffahrten zwischen Bayreuth und Bamberg blockiert.

Die Polizei bat die Fahrer daraufhin, die Straßen freizumachen. "Autobahnauffahrten sind die rote Linie", sagte ein Polizeisprecher.

Bei Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) hätten auf einer Zufahrt zur A93 Stroh, Mist und Silage auf der Fahrbahn gelegen. "Drüberfahren konnte man nicht. Der Haufen war schon größer." Die Straße habe gereinigt werden müssen. Dass ein Traktor oder ein anderes landwirtschaftliches Fahrzeug seine Fracht zufällig auf der Auffahrt verloren hat, glaubt der Sprecher nicht.

Aus Ärger gegen Kürzungen im Agrarbereich wollen Bauern am Montag an vielen Orten im Freistaat protestieren, etwa mit Sternfahrten in Bayreuth, Wunsiedel, Bamberg und Ansbach.

Die Bundesregierung hat bereits eingelenkt und will die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge beibehalten. Die Abschaffung der Agrardiesel-Vergünstigung soll dagegen bleiben, wenn auch auf drei Jahre gestreckt.

(dpa)